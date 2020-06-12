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Дело Стерненко. Депутаты от "Голоса", "Европейской солидарности" и Супрун готовы взять активиста на поруки

12 мая Шевченковский районный суд начал заседание по избранию активисту Сергею Стерненко меры пресечения. Депутаты из фракций "Голос", "Европейская солидарность" и экс-глава Минздрава Уляна Супрун высказали желание взять активиста на поруки.

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24 мая 2018 года на Стерненко напали двое мужчин, он получил повреждение руки и ушиб головы
24 мая 2018 года на Стерненко напали двое мужчин, он получил повреждение руки и ушиб головы
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Ряд депутатов из фракции "Голос" готовы взять активиста Сергея Стерненко, которому сегодня избирают меру пресечения, на поруки. Об этом говорится в заявлении "Голоса" в Facebook.

Во фракции отметили, что нардепы Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина, Кира Рудик, а также Ярослав Железняк пришли на заседание суда по делу Стерненко и готовы взять его на поруки.

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/544290729572435

Такое же желание выразила и экс-глава Минздрава Уляна Супрун, сообщает "Укринформ". К ним присоединились и депутаты из фракции "Европейская солидарность".

24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия Стерненко объявили утром 11 июня. В СБУ заявили, что активист гнался за нападавшим, поэтому о самообороне не может быть и речи.

12 июня Шевченковский райсуд Киева начал заседание по избранию Стерненко меры пресечения. Активист просил отвода судьи Владимира Бугиля, который рассматривает его дело, но ему отказали.

Теги: Сергей Стерненко, Уляна Супрун, партия Голос, Европейская солидарность
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