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Видео: Радіо Свобода / YouTube

Суд избирает меру пресечения Стерненко. Трансляция

Шевченковский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в убийстве, трансляцию в YouTube ведет "Радіо Свобода". Избирать меру пресечения Стерненко начали 12 июня. На предыдущем заседании суд рассматривал ходатайства сторон, а также заслушал свидетельства нескольких народных депутатов – членов временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств нападений на активистов в Украине. Обвинение настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Стерненко, в то же время несколько народных депутатов и известных общественных деятелей заявили о готовности взять активиста на поруки. Корреспондент "Радіо Свобода" отметил, что под зданием суда много полицейских и нацгвардейцев (в предыдущий раз под судом произошли стычки).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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24 мая 2018 года на Стерненко в Одессе напали двое мужчин. В результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Теги: Одесса, нападение, Сергей Стерненко, подозрение, суд
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