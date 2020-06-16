Сторонники Стерненко заблокировали выезд из Шевченковского райсуда

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что ему некуда ехать, поскольку он не может отбывать домашний арест в воинской части, адрес которой указан в решении Шевченковского райсуда Киева. Его сторонники, перекрывшие выезды из суда, требуют исправить ошибку.

Сторонники одесского активиста Сергея Стерненко, которому Шевченковский райсуд Киева сегодня избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, перекрыли выезды из суда. Как сообщает "Бабель", протестующие требуют изменить указанный в решении суда адрес, где Стерненко должен отбывать домашний арест.

Активист заявлял, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда.

Каким образом в деле появился адрес воинской части, не уточняется.

Це дурдом.

З суду виганяють, а їхати нема куди.

Домашній арешт у військовій частині я відбувати не можу. — Сергій Стерненко (@sternenko) June 15, 2020

Стерненко около часа назад написал в Twitter, что его выгоняют из здания суда. "Ехать некуда, домашний арест в воинской части я отбывать не могу", – отметил он.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил активиста под круглосуточный домашний арест.