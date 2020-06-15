Крищенко: Полицейских, которые ногами били протестующего под судом по делу Стерненко, отстранили

Материалы служебного расследования по факту избиения полицейскими митингующего под Шевченковским районным судом Киева, где рассматривают ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, будут переданы в Государственное бюро расследований, отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Полицейских, которые били участника акции в поддержку активиста Сергея Стерненко в Киеве, отстранили. Об этом глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", – сообщил он.

Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

15 июня под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко, произошла потасовка. Полиция сообщила, что правоохранители задержали пятерых участников акции. Под данным полиции, сначала один мужчина спровоцировал конфликт с журналистами, а другие участники акции препятствовали его задержанию и нецензурно выражались.

Участники акции и журналисты сообщили, что полиция применяла силу к задержанным. В частности, фотограф "Радіо Свобода" снял момент, когда полицейский бил ногами одного из активистов – Александра Кирьякова. Как написала в Facebook нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина, Кирьяков – один из задержанных. Кроме него, в Шевченковское отделение полиции доставили ведущего акции Николая Выговского, ультрас донецкого "Шахтера" Виталия Овчаренко, а также Андрея Мартыненко и Антона Коваленко. По словам Стефанишиной, им инкриминируют неповиновение правоохранительным органам и хулиганство.

Народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому, который пытался уточнить, почему происходят задержания, разорвали футболку, он собирается писать заявление в полицию.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Обвинение настаивает на круглосуточном домашнем аресте для активиста, в то же время несколько народных депутатов (в частности, от "Голоса") и общественных деятелей заявили о готовности взять его на поруки.