Пятерых участников акции в поддержку Стерненко задержали. Одного активиста правоохранители били ногами. Фоторепортаж

Вчера 15.13 | обновлено

Под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко, задержали нескольких активистов, в том числе ведущего акции Николая Выговского и ультрас донецкого "Шахтера" Виталия Овчаренко. Народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому, который пытался уточнить, почему происходят задержания, разорвали футболку, он собирается писать заявление в полицию.