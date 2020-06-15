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Пятерых участников акции в поддержку Стерненко задержали. Одного активиста правоохранители били ногами. Фоторепортаж

Вчера 16.18
15 июня под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненку, произошла потасовка. Полиция сообщила, что правоохранители задержали пятерых участников акции. Под данным полиции, сначала один мужчина спровоцировал конфликт с журналистами, а другие участники акции препятствовали его задержанию и нецензурно выражались. "Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и получения объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действиям", – проинформировали правоохранители. Участники акции и журналисты сообщили, что полиция применяла силу к задержанным. В частности, фотограф "Радіо Свобода" снял момент, когда полицейский бил ногами одного из активистов – Александра Кирьякова. Среди задержанных – Кирьяков, ведущий акции Николай Выговский, ультрас донецкого "Шахтера" Виталий Овчаренко, а также Андрей Мартыненко и Антон Коваленко, сообщила в Facebook народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина. Выговский и Овчаренко рассказали, что полиция действовала жестко. Народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому, который пытался уточнить, почему происходят задержания, разорвали футболку, он собирается писать заявление в полицию.
Теги: полиция, столкновения, задержание, Сергей Стерненко, нардеп Ольга Стефанишина, Кира Рудик, Роман Лозинский, Николай Выговский, Виталий Овчаренко
 

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