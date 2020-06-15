Прокурор, который отказался подписывать подозрение Стерненко, заявил о давлении со стороны Венедиктовой

Прокурор Андрей Радионов, который ранее был старшим группы прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко, заявил в Шевченковском райсуде Киев, что генпрокурор Ирина Венедиктова делала публичные заявления, которые могли повлиять на его независимость как процессуального руководителя.

Радионов: Как это расценивать, как не давление? Фото: Masi Nayyem / Facebook

Прокурор Андрей Радионов во время заседания Шевченковского райсуда Киева, который избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко, заявил, что во время расследования этого дела на него оказывалось давление, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Радионов был старшим группы прокуроров по делу Стерненко. Он отказался подписывать подозрение Стерненко и вышел из дела.

Прокурор рассказал, что подозрение было адресовано старшему группы прокуроров, но без указания фамилии. В то время эту должность занимал он. Радионов предполагает, что подозрение готовилось специально под прокурора Николая Бозовуляка, который был готов подписать документ.

"О чем это свидетельствовало? Что предварительно, насколько я знал, уже было согласие Бозовуляка согласовать. То есть, зная, что я старший группы прокуроров, что у меня противоположное мнение [по делу Стерненко], адресовывают человеку, который еще не старший группы прокуроров в процессе. То есть это доказывает, что фактически есть вмешательство в мою работу", – сказал Радионов.

Он напомнил заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сделанное в апреле. Тогда она сказала: "По Стерненко подозрение будет в любом случае".

"[Хочу вспомнить] публичные заявления высшего должностного лица Генеральной прокуратуры... Она не была в тот момент еще в процессе, не была ознакомлена с материалами производства, которые мной, как старшим группы прокуроров, даже не докладывались, тем не менее сделала однозначные выводы, что будет сообщено о подозрении. В принципе, высшее должностное лицо, от которого зависит и моя [судьба], ведь все назначения делает исключительно генеральный прокурор (по сути, и я в некоторой мере зависим от ее решений), [делает такое заявление]. Как это расценивать, как не давление?" – сказал Радионов.

Он подчеркнул, что подобные заявления угрожают его независимости.

Радионов сообщил, что обратился по этому поводу в Совет прокуроров Украины.

"К сожалению, деятельность Совета прокуроров у нас (это мое оценочное суждение) – это позор. По сути, это такой себе коврик перед дверью, о который руководство при необходимости и без вытирает ноги. Он защищает кого угодно, только не прокуроров от вмешательства руководителей, даже наоборот", – сказал Радионов.

Он отметил, что Совет прокуроров ответил "одним абзацем", мол, приведенные им факты не подтвердились.

В 2018 году на Стерненка в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 14 июня. Обвинение настаивает на круглосуточном домашнем аресте для активиста, в то же время несколько народных депутатов и известных общественных деятелей заявили о готовности взять его на поруки.