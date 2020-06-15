Под судом по делу Стерненко начались задержания. Нардеп от "Голоса" заявил, что полиция применила к нему силу

Под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко, задержали нескольких активистов, в том числе ведущего акции Николая Выговского и ультрас донецкого "Шахтера" Виталия Овчаренко. Народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому, который пытался уточнить, почему происходят задержания, разорвали футболку, он собирается писать заявление в полицию.

Под Шевченковским районным судом Киева, где избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, задержали нескольких активистов.

Как сообщило "Радіо Свобода", среди задержанных – Николай Выговский, который был ведущим акции в поддержку Стерненко под судом.

Причины задержания в полиции пока не озвучили.

Участники акции рассказали, что полицейские били Выговского ногами.

По данным "Радіо Свобода", к активисту в автозак допустили медиков и депутата Верховной Рады от "Голоса" Ярослава Юрчишина.

"Ну что, мусорское государство пошло в наступление. Меня жестко скрутили и занесли в автозак. Причина – стоял с громкоговорителем. Сломали очки и поцарапали переносицу", – написал Выговский в Facebook.

О своем задержании сообщил в Facebook также ультрас донецкого "Шахтера" Виталий Овчаренко.

"Только что был задержан "беркутами" на митинге по Стерненко. "Беркута" вели себя крайне грубо. Сейчас предварительно везут в Шевченковское отделение полиции. Всего нас четверо задержанных", – написал он.

Издание "Буквы" опубликовало в Facebook видео, на котором запечатлено, как полицейские пытаются задержать подругу Стерненко Наталью Усатенко. Она просит их отпустить. В какой-то момент к ним подходит народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский и пытается освободить Усатенко. На этом запись эпизода оборвалась.

В эфире "Радіо Свобода" Лозинский рассказал, что пытался уточнить у полиции, почему происходят задержания, и показывал свое депутатское удостоверение.

"Это их не остановило. Они включили локти, кулаки и шлем", – сказал Лозинский. Во время столкновения ему порвали футболку.

Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Лозинский сообщил, что напишет в полицию заявление о препятствовании деятельности народного депутата.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Обвинение настаивает на круглосуточном домашнем аресте для активиста, в то же время несколько народных депутатов (в частности, от "Голоса") и общественных деятелей заявили о готовности взять его на поруки.