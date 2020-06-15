Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

​Полиция проведет служебное расследование из-за применения силы к активистам возле киевского суда

Сегодня под Шевченковским районным судом Киева, где избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, правоохранители жестко задержали пятерых участников акции. Одного задержанного, Александра Кирьякова, полицейский бил ногами. Полиция проведет по этому делу служебную проверку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты зафиксировали момент, как полицейские применяли силу к Александру Кирьякову во время задержания
Журналисты зафиксировали момент, как полицейские применяли силу к Александру Кирьякову во время задержания 
Фото: lb.ua

По факту применения силы правоохранителями в отношении участников акции под зданием Шевченковского районного суда Киева, где избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко, назначено служебное расследование, сообщила пресс-служба полиции. 

"По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", – проинформировали в полиции. 

15 июня под Шевченковским райсудом Киева произошла потасовка. Полиция сообщила, что правоохранители задержали пятерых участников акции. Под данным полиции, сначала один мужчина спровоцировал конфликт с журналистами, а другие участники акции препятствовали его задержанию и нецензурно выражались. 

Участники акции и журналисты сообщили, что полиция применяла силу к задержанным. В частности, фотограф "Радіо Свобода" снял момент, когда полицейский бил ногами одного из активистов – Александра Кирьякова.

Среди задержанных – Кирьяков, ведущий акции Николай Выговский, ультрас донецкого "Шахтера" Виталий Овчаренко, а также Андрей Мартыненко и Антон Коваленко, сообщила в Facebook народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина. Задержанных доставили в Шевченковское управление полиции.

"Им инкриминируют неповиновение правоохранительным органам и хулиганство", – рассказала Стефанишина. 

https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/3583775611651048

Народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому, который пытался уточнить, почему происходят задержания, разорвали футболку, он собирается писать заявление в полицию

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Обвинение настаивает на круглосуточном домашнем аресте для активиста, в то же время несколько народных депутатов (в частности, от "Голоса") и общественных деятелей заявили о готовности взять его на поруки.

Теги: Киев, полиция, Сергей Стерненко, нардеп Ольга Стефанишина, Николай Выговский, Виталий Овчаренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS