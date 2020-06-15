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Суд избрал меру пресечения Стерненко

Прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для одесского активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве одного из напавших на него мужчин.

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Защита Стерненко настаивала, что необходимости в избрании меры пресечения нет
Защита Стерненко настаивала, что необходимости в избрании меры пресечения нет
Фото: radiosvoboda.org

Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в деле об убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", решение объявил судья Владимир Бугиль.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Стерненко после объявления решения заявил, что не знает, как выполнять определение суда. Он утверждает, что адресом отбывания домашнего ареста указан адрес воинской части в Одессе. Активист заявил, что будет оставаться в судебном зале, пока Бугиль не разъяснит, как выполнять это решение.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2738748436401488

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Обвинение настаивало на круглосуточном домашнем аресте для активиста, в то же время несколько народных депутатов и известных общественных деятелей заявляли о готовности взять его на поруки.

Теги: Украина, Одесса, смерть, убийство, арест, обвинения, Сергей Стерненко
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