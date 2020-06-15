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Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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Мусора не верят в бескорыстные мотивы людей. Но сейчас найдутся те, кто увидев, как бьют лежачих, поедут их защищать

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Стратегия мусоров понятна. Спровоцировать конфликт, побить, связать, чтобы распылить силы. Теперь надо протестующих и адвокатов еще под Шевченковский райотдел.

Стратегия мусоров традиционно проигрышная по одной простой причине: они никак не могут поверить в искренние бескорыстные мотивы людей.

И сейчас получат еще большую мобилизацию и организованность людей.

Найдутся те, кто увидев, как бьют лежачих, поедут их защищать. Найдутся адвокаты и правозащитники, которые поедут освобождать задержанных в полицию. Найдутся те, кто был нейтральным по делу Сергея [Стерненко], но, увидев беспредел, присоединится к протестующим.

И образуется синергия, которая в итоге все равно победит. Поэтому, что бы ни творили мусора, глобально все к лучшему.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: протесты, правозащитники, Шевченковский райотдел, мобилизация, конфликт, Сергей Стерненко, Ольга Решетилова
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