Мусора не верят в бескорыстные мотивы людей. Но сейчас найдутся те, кто увидев, как бьют лежачих, поедут их защищать

Стратегия мусоров понятна. Спровоцировать конфликт, побить, связать, чтобы распылить силы. Теперь надо протестующих и адвокатов еще под Шевченковский райотдел.

Стратегия мусоров традиционно проигрышная по одной простой причине: они никак не могут поверить в искренние бескорыстные мотивы людей.

И сейчас получат еще большую мобилизацию и организованность людей.

Найдутся те, кто увидев, как бьют лежачих, поедут их защищать. Найдутся адвокаты и правозащитники, которые поедут освобождать задержанных в полицию. Найдутся те, кто был нейтральным по делу Сергея [Стерненко], но, увидев беспредел, присоединится к протестующим.

И образуется синергия, которая в итоге все равно победит. Поэтому, что бы ни творили мусора, глобально все к лучшему.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора