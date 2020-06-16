Стерненко заявил, что определение суда об избрании ему меры пресечения пересмотрят

Судебное решение по делу активиста Сергея Стерненко, в котором местом отбывания его домашнего ареста указана воинская часть в Одессе, будет пересмотрено, об этом Стерненко написал в Facebook.

Стерненко поблагодарил всех за поддержку в суде и после него Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Председатель Шевченковского районного суда Киева пообещал, что решение по делу Сергея Стерненко пересмотрят, поскольку его невозможно выполнить, об этом Стерненко написал в Facebook 16 июня.

"Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись. Это наша общая победа! Завтра дам знать, на когда назначат заседание", – отметил активист.

Стерненко поблагодарил всех за поддержку.

15 июня Шевченковскй райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. Активист заявил, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня.