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Стерненко заявил, что определение суда об избрании ему меры пресечения пересмотрят

Судебное решение по делу активиста Сергея Стерненко, в котором местом отбывания его домашнего ареста указана воинская часть в Одессе, будет пересмотрено, об этом Стерненко написал в Facebook.

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Стерненко поблагодарил всех за поддержку в суде и после него
Стерненко поблагодарил всех за поддержку в суде и после него
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Председатель Шевченковского районного суда Киева пообещал, что решение по делу Сергея Стерненко пересмотрят, поскольку его невозможно выполнить, об этом Стерненко написал в Facebook 16 июня.

"Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись. Это наша общая победа! Завтра дам знать, на когда назначат заседание", – отметил активист.

Стерненко поблагодарил всех за поддержку.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2738852659724399

15 июня Шевченковскй райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. Активист заявил, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня.

Теги: Киев, Одесса, Сергей Стерненко, домашний арест, судья
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