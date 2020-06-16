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Адвокат Стерненко подаст ходатайство об исправлении описки о месте отбывания домашнего ареста

Защита активиста Сергея Стерненко готовит два ходатайства в Шевченковский районный суд Киева: о разъяснении решения суда, которым Стерненко отправили под домашний арест, и об исправлении описки о месте отбывания домашнего ареста активистом. Об этом сообщил адвокат активиста Виталий Коломиец.

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Стерненко и его защита хотят изменить место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев
Стерненко и его защита хотят изменить место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

В ближайшее время защита одесского активиста Сергея Стерненко подготовит два ходатайства в Шевченковский райсуд Киева, который накануне избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат подаст ходатайство об исправлении ошибки о месте отбывания домашнего ареста активистом, об этом его защитник Виталий Коломиец заявил "Укринформу" 16 июня.

Стерненко и его защита хотят изменить место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев. Второе ходатайство касается решения суда.

"Они выбирают меру пресечения, чтобы Сергей приходил на следственные действия, а они происходят в Киеве. Будем готовить [ходатайство]. В ближайшее время, возможно, в течение часа. Мы остаемся здесь [в суде] и ожидаем, что судья одумается, приедет и рассмотрит, или любой из очередных судей Шевченковского районного суда Киева", – сказал Коломиец.

Сегодня Шевченковскй райсуд Киева отправил его под домашний арест на 60 суток. Активист заявлял, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил активиста под круглосуточный домашний арест.

Теги: Киев, Одесса, расследование, Сергей Стерненко, адвокат
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