Стерненко заявил, что не явится на заседание суда по его делу

Активист Сергей Стерненко объяснил, что не может приехать на назначенное на сегодня заседание суда по его делу, так как ему сообщили о нем за 50 минут до начала и он физически на него не успевает.

Активист Сергей Стерненко не поедет на заседание в Шевченковский райсуд, где должны будут сегодня рассматривать его ходатайство об изменении адреса домашнего ареста. Об этом он 16 июня написал в Facebook.

"Только что звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10.00. То есть через 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать", – написал он.

Стерненко отметил, что он не сможет добраться еще и потому, что ему запрещено передвигаться без охраны.

"Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому и я не поеду. У суда дежурят мои адвокаты. А то, что было вчера и продолжается сегодня, – это неописуемый трэш. Как будто мы живем в России", – добавил активист.

15 июня Шевченковскbй райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. Активист заявил, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда. Председатель суда пообещал, что решение по делу Стерненко пересмотрят.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня.