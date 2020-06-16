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Видео: hromadske / YouTube

Сторонники Стерненко проводят акцию у дома Зеленского. Трансляция

Десятки активистов после избрания меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко отправились маршем к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, а оттуда – к дому президента Владимира Зеленского. Они высказывают недовольство решением Шевченковского суда отправить Стерненко под домашний арест, скандируют "Зелю – геть!" и "Аваков – черт!". Трансляцию в YouTube ведет hromadske.

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В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил активиста под круглосуточный домашний арест.

Теги: Киев, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко, домашний арест
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