Елену Зеленскую, у которой диагностировали COVID-19, госпитализировали

У первой леди Украины Елены Зеленской, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирус, диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, сообщил Офис президента.

Зеленская находится в одной из больниц Киева Фото: olenazelenska_official / Instagram

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализировали в одну из больниц Киева, сообщил Офис президента в Telegram 16 июня.

У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

"В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – сообщили в Офисе президента.

Зеленская находится в изоляции.

15 июня президенту Владимиру Зеленскому и детям опять провели тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, результаты отрицательные, сказано в сообщении.

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было.

"Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил: маски, перчатки, минимум контактов", – прокомментировала инфицирование Зеленская.

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.