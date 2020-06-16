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У Порошенко умер отец

Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, умер на 85-м году жизни.

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Пять дней назад Алексею Порошенко исполнилось 84 года
Пять дней назад Алексею Порошенко исполнилось 84 года
Фото: eurosolidarity.org

16 июня умер Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", – говорится в сообщении.

В ЕС выразили соболезнования бывшему главе государства и его супруге Марине Порошенко.

Алексей Порошенко умер на 85-м году жизни. Пять дней назад ему исполнилось 84 года.

Теги: Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Европейская солидарность
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