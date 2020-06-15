Апелляция Януковича. Сегодня суд повторно допрашивает Порошенко в деле о госизмене беглого президента

Народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня пришел в Апелляционный суд Киева по делу о государственной измене четвертого президента Виктора Януковича.

Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко дает показания по делу о государственной измене беглого главы государства Виктора Януковича. Трансляцию ведет "5 канал".

Повторный допрос Порошенко, который выступает свидетелем в этом деле, проводит Киевский апелляционный суд.

Такое решение суд принял по просьбе защиты осужденного. Порошенко уже давал показания, но делал это по видеосвязи из Администрации Президента. Сегодня он прибыл в суд, где дает показания лично.

Экс-президент отвечает на вопросы адвокатов Януковича, в том числе об обстоятельствах аннексии Крыма в 2014 году.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го на фоне массовых протестов сбежал в Россию.

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Видео: 5 канал / YouTube

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы (после бегства Янукович обратился к российским властям с просьбой ввести войска в Украину). Суд счел недоказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в процессе.

Апелляционный суд Киева рассматривает апелляционную жалобу защиты беглого президента.