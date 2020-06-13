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Европарламент будет "пристально следить" за делом Порошенко

Представители Европарламента надеются, что при расследовании уголовного дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко нынешние власти будут придерживаться "самых высоких стандартов верховенства права и справедливости".

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Европарламент в свете объявления подозрения Петру Порошенко напомнил украинским властям о необходимости придерживаться принципа верховенства права
Европарламент в свете объявления подозрения Петру Порошенко напомнил украинским властям о необходимости придерживаться принципа верховенства права
Фото: EPA

Европейский парламент намерен следить за развитием ситуации с уголовным преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в специальном заявлении, подписанном председателем делегации Европарламента по связям с Украиной Витольд Ващиковский, председатель делегации Еврпарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Траян Бэсеску.

"Дело бывшего президента Порошенко будет внимательно отслеживаться Европарламентом, и мы надеемся, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства права и справедливости", – сказано в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что Европарламент считает "Украину частью европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют одни и те же ценности".

"Мы стремимся к тесным и долгосрочным отношениям, которые основаны на уважении демократических принципов, верховенства права, прав человека и основоположных свобод. Среди наших общих стандартов – идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и не должны использоваться в качестве средства политической борьбы", – подчеркивается в заявлении.

МУЛЬТИМЕДИА
Документ: europarl.europa.eu

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

Теги: Петр Порошенко, Украина, преследования, Европарламент, демократия, Траян Бэсеску, Андрюс Кубилюс, обвинения, Витольд Ващиковский
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