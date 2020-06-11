Офис генпрокурора готовит Порошенко два дела за хулиганство – адвокат

Пятому президенту Украины Петру Порошенко готовят два уголовных дела по статье "хулиганство" из-за инцидентов 25-го и 27 февраля 2019 года, рассказал его адвокат Илья Новиков.

В Офисе генпрокурора Украины готовят еще два уголовных дела против пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Оба – за хулиганство. Об этом адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил 10 июня в эфире "Прямого".

"Сюжет такой – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй – 27 февраля прошлого года во время поездки в Запорожье и Червоноград", – сказал Новиков.

Адвокат отметил, что ему об этом стало известно из неофициальных источников в Офисе генпрокурора. Новиков не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь.

23 февраля прошлого года Порошенко находился в Червонограде с рабочей поездкой. Во время встречи с гражданами кто-то высказал претензию экс-президенту по поводу постоянных задержек зарплаты на госпредприятии "Львіввугілля". Порошенко отреагировал на это фразой: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я – балерина". Видео с этой встречи появилось 25 февраля.

27 февраля пятый президент находился с поездкой в Запорожье. Там на встрече с жителями города он снял шапку с девушки в толпе, но сразу же вернул ее собственнице.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили по почте. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.