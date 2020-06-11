Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Офис генпрокурора готовит Порошенко два дела за хулиганство – адвокат

Пятому президенту Украины Петру Порошенко готовят два уголовных дела по статье "хулиганство" из-за инцидентов 25-го и 27 февраля 2019 года, рассказал его адвокат Илья Новиков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве
Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве
Фото: Петро Порошенко / Facebook

В Офисе генпрокурора Украины готовят еще два уголовных дела против пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Оба – за хулиганство. Об этом адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил 10 июня в эфире "Прямого".

"Сюжет такой – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй – 27 февраля прошлого года во время поездки в Запорожье и Червоноград", – сказал Новиков.

Адвокат отметил, что ему об этом стало известно из неофициальных источников в Офисе генпрокурора. Новиков не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь.

23 февраля прошлого года Порошенко находился в Червонограде с рабочей поездкой. Во время встречи с гражданами кто-то высказал претензию экс-президенту по поводу постоянных задержек зарплаты на госпредприятии "Львіввугілля". Порошенко отреагировал на это фразой: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я – балерина". Видео с этой встречи появилось 25 февраля.

27 февраля пятый президент находился с поездкой в Запорожье. Там на встрече с жителями города он снял шапку с девушки в толпе, но сразу же вернул ее собственнице.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили по почте. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Илья Новиков, хулиганство, уголовное дело, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS