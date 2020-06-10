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Волкер о деле Порошенко: Выбор, кого преследовать, – это политическое решение. Лучше укреплять национальное единство

Комментируя ситуацию с вручением подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко, бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Украине лучше объединиться перед лицом российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

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Волкер: Когда каждый в чем-то виновен, выбор, кого преследовать, это политическое решение
Волкер: Когда каждый в чем-то виновен, выбор, кого преследовать, – это политическое решение
Фото: EPA

Американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что украинские власти должны заняться укреплением национального единства. Об этом он написал в Twitter 10 июня, комментируя вручение подозрения экс-президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

Волкер был специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017–2019 годах. 

"Когда каждый в чем-то виновен, выбор, кого преследовать, – это политическое решение. Лучшее решение – укреплять национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил [президент Владимир] Зеленский в своем выступлении 24 августа", – считает дипломат. 

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат. 

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, подозрение, уголовное производство, Курт Волкер
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