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ПОЛИТИКА

"Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко

Нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что возле дома лидера партии – пятого президента Украины Петра Порошенко заметили автомобили якобы "с номерами прикрытия" (такие номера используют для авто правоохранителей на задании, например во время наружного наблюдения).

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Герасимов (крайний слева) заявил о незаконной слежке за Порошенко
Герасимов (крайний слева) заявил о незаконной слежке за Порошенко
Фото: EPA

Партия "Европейская солидарность" утверждает, что правоохранительные органы незаконно следят за лидером политической силы, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

"Вчера недалеко от дома [Порошенко] были зафиксированы автомобили марки Toyota и Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться. Что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров их нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия (такие номера используют для авто правоохранительных органов во время оперативных следственных действий, например во время наружного наблюдения. – "ГОРДОН")", – сказал депутат.

По его словам, это подтверждает, что за Порошенко "ведется незаконная слежка". Также Герасимов заявил о "незаконном прослушивании телефонов лидеров оппозиции".

"Европейская солидарность" жестко требует от [президента Украины Владимира] Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса. Первое: кто отдал приказ о незаконной слежке за пятым президентом Украины Петром Порошенко? Второе: кто ведет эту незаконную слежку? И третий вопрос: кого еще из лидеров оппозиции, из тех, кто сегодня справедливо критикует эту бестолковую и непрофессиональную власть, тоже незаконно "ведут" и незаконно прослушивают", – сказал Герасимов.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

Теги: Петр Порошенко, Украина, оппозиция, Государственное бюро расследований, Артур Герасимов, уголовное производство, Европейская солидарность, Офис генпрокурора
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