"Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко

Нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что возле дома лидера партии – пятого президента Украины Петра Порошенко заметили автомобили якобы "с номерами прикрытия" (такие номера используют для авто правоохранителей на задании, например во время наружного наблюдения).

Партия "Европейская солидарность" утверждает, что правоохранительные органы незаконно следят за лидером политической силы, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

"Вчера недалеко от дома [Порошенко] были зафиксированы автомобили марки Toyota и Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться. Что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров их нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия (такие номера используют для авто правоохранительных органов во время оперативных следственных действий, например во время наружного наблюдения. – "ГОРДОН")", – сказал депутат.

По его словам, это подтверждает, что за Порошенко "ведется незаконная слежка". Также Герасимов заявил о "незаконном прослушивании телефонов лидеров оппозиции".

"Европейская солидарность" жестко требует от [президента Украины Владимира] Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса. Первое: кто отдал приказ о незаконной слежке за пятым президентом Украины Петром Порошенко? Второе: кто ведет эту незаконную слежку? И третий вопрос: кого еще из лидеров оппозиции, из тех, кто сегодня справедливо критикует эту бестолковую и непрофессиональную власть, тоже незаконно "ведут" и незаконно прослушивают", – сказал Герасимов.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.