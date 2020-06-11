Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что из-за Порошенко за рубежом его вначале воспринимали как врага Украины

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его предшественник Петр Порошенко с самого начала рассказывал о нем "какие-то басни" за рубежом, из-за чего международные партнеры воспринимали его настороженно.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко (слева) проиграл выборы Зеленскому (справа) в 2019 году
Порошенко (слева) проиграл выборы Зеленскому (справа) в 2019 году
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, заявил, что его предшественник Петр Порошенко настроил против него международных партнеров. 

По словам главы государства, Порошенко с самого начала рассказывал о нем "какие-то басни" за рубежом. 

"Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как врага Украины. Очень [настороженно]. Вот такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди", – сказал глава государства. 

Зеленский был избран президентом в 2019 году. В первом туре президентских выборов в марте 2019 года он набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. В июле 2019 года Порошенко был избран народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в апреле 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 40,9% респондентов, а Порошенко – 15,7%. 

В интервью "Украинской правде" Зеленский назвал своего предшественника "опытным манипулятором" и сказал, что не доверяет ему. "Главная ошибка Порошенко – он до сих пор считает себя президентом. И дальше так будет считать", – убежден Зеленский. 

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS