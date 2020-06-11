Зеленский заявил, что из-за Порошенко за рубежом его вначале воспринимали как врага Украины

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его предшественник Петр Порошенко с самого начала рассказывал о нем "какие-то басни" за рубежом, из-за чего международные партнеры воспринимали его настороженно.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, заявил, что его предшественник Петр Порошенко настроил против него международных партнеров.

По словам главы государства, Порошенко с самого начала рассказывал о нем "какие-то басни" за рубежом.

"Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как врага Украины. Очень [настороженно]. Вот такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди", – сказал глава государства.

Зеленский был избран президентом в 2019 году. В первом туре президентских выборов в марте 2019 года он набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. В июле 2019 года Порошенко был избран народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в апреле 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 40,9% респондентов, а Порошенко – 15,7%.

В интервью "Украинской правде" Зеленский назвал своего предшественника "опытным манипулятором" и сказал, что не доверяет ему. "Главная ошибка Порошенко – он до сих пор считает себя президентом. И дальше так будет считать", – убежден Зеленский.