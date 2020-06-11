Если Зеленский пойдет по пути Януковича, Евросоюз будет вынужден принять меры – Бильдт

Бывший министр иностранных дел Швеции, один из авторов программы "Восточного партнерства" Карл Бильдт, комментируя вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, предостерег нынешнего главу Украинского государства Владимира Зеленского от политического преследования оппонентов, как было во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в Twitter написал экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы "Восточного партнерства" Карл Бильдт.

"Собирается ли президент [Украины Владимир] Зеленский пойти по пути [экс-президента Виктора] Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, необходимо будет принять меры", – заявил он.

По его словам, подобные действия бьют "в самое сердце отношений Украины и ЕС".

Is @ZelenskyyUa * preparing to go down the Yanukovich route and imprison political opponents @poroshenko? If that happens @euneighbours should recommend measures to take. This issue goes to the hearth of the * relationship. https://t.co/K4ZDJHmlYB — Carl Bildt (@carlbildt) June 11, 2020

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.