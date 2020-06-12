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Порошенко – Зеленскому: Вы мне не враг. Я с вами не борюсь

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому объединить государственные силы ради успеха Украины.

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Порошенко: Если трудно, наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину
Порошенко: Если трудно, наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямий" обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. 

"Я хочу обратиться к власти. Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь. Наоборот, если трудно – наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг – агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг – те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги", – так экс-президент прокомментировал интервью Зеленского "Украинской правде", в котором тот заявил, что из-за Порошенко за рубежом его вначале воспринимали как врага Украины.

Экс-президент подчеркнул, что государственные силы Украины нужно объединять и "совместно, как 2014 году, выступить в защиту нашей страны".

"Тогда будет успех – это мой совет", – добавил Порошенко.

Зеленский был избран президентом в 2019 году. В первом туре президентских выборов в марте 2019 года он набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. В июле 2019 года Порошенко был избран народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в апреле 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 40,9% респондентов, а Порошенко – 15,7%. 

В интервью "Украинской правде" Зеленский назвал своего предшественника "опытным манипулятором" и сказал, что не доверяет ему. "Главная ошибка Порошенко – он до сих пор считает себя президентом. И дальше так будет считать", – убежден Зеленский. 

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, президент
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