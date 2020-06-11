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Богдан – Зеленскому: Абсолютную власть в стране вы за четыре месяца превратили в посмешище

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил главе государства Владимиру Зеленскому, что мечту о "стране счастливых людей" тот променял на "теплую ванну" и "дешевые прихоти" манипуляторов.

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Богдана уволили из ОПУ в феврале
Богдана уволили из ОПУ в феврале
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором президент упоминал в том числе и его. Свой ответ Богдан разместил 11 июня в Facebook.

"Что касается лишения меня власти – так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну... Я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода – мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют", – написал экс-глава ОПУ.

Он также подчеркнул, что является "носителем знаний, очень чувствительных" для Зеленского и Украины, но намерен остаться "порядочным человеком".

"Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и ваш, могу рассказать и рассказывал вам сотни историй, чем это заканчивалось (никогда ничего хорошего)", – объяснил Богдан.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3934509219956351&id=100001919342118

В интервью "Украинской правде" Зеленский назвал неправильным свое решение назначить Богдана главой ОПУ. Глава государства заявил, что Богдан постепенно стал конфликтным человеком. По его словам, он решил уволить Богдана, когда заметил, что "власть его съедает, точно съест и закончится все очень плохо".

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента и назначил вместо него Андрея Ермака.

Теги: Владимир Зеленский, адвокат, власть, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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