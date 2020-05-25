"Козлина ты дурная". Богдан в зоопарке дергал животных за уши

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан во время посещения контактного вольера в Киевском зоопарке несколько раз хлопнул козу по голове, назвав ее "дурной козлиной", а также пытался покатать на животных собаку.

Во время посещения зоопарка Богдан держал на руках собаку Скриншот: Роман Сухан / Facebook

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил контактный вольер в Киевском зоопарке. Видеозапись пребывания Богдана в вольере среди коз и овец обнародована 25 мая на странице журналиста Романа Сухана.

Находясь возле загородки с козами, Богдан сперва схватил животное за ухо, а после несколько раз хлопнул его по голове.

"Козлина ты дурная, – обратился к козе Богдан. – Да куда ты ешь, блин?! Козлина ты дурная".

После этого Богдан усадил на спину другому животному собаку, которую держал все это время на руках, но покатать ее на козе не получилось.