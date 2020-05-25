"Козлина ты дурная". Богдан в зоопарке дергал животных за уши

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил контактный вольер в Киевском зоопарке. Видеозапись пребывания Богдана в вольере среди коз и овец обнародована 25 мая на странице журналиста Романа Сухана.
Находясь возле загородки с козами, Богдан сперва схватил животное за ухо, а после несколько раз хлопнул его по голове.
"Козлина ты дурная, – обратился к козе Богдан. – Да куда ты ешь, блин?! Козлина ты дурная".
После этого Богдан усадил на спину другому животному собаку, которую держал все это время на руках, но покатать ее на козе не получилось.
Автор видео также отметил, что посетители зоопарка находились на его территории без защитных масок. При этом на сайте Киевского зоопарка говорится, что посетителей будут пропускать только при наличии респиратора или медицинской маски.
Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента и назначил вместо него Ермака.