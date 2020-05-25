Манера бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана панибратски вести себя с президентом Владимиром Зеленским раздражала всех. Об этом первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Трофимова, он не воспринимал "внутренний стиль" Богдана.

"Я сейчас не оспариваю его манеру поведения или общения, но в деловом смысле стал понимать: он не подбирает слов, донося суть того, что хочет донести. На мой взгляд, это не всегда работает. Просто иногда нужно что-то кому-то объяснять. Я думаю, что опыт в политике и это превосходство – оно, может, внутренне его злило, когда что-то объясняешь кому-то, а он не понимает", – отметил чиновник.

Отвечая на вопрос, не раздражала ли Зеленского манера поведения Богдана, Трофимов сказал: "Я думаю, он просто к этому с пониманием и терпением относится – как к особенности характера человека. Мы все работаем с кем-то, у нас есть коллеги, друзья, и у каждого свои особенности, характер как-то проявляется. У него – такой характер".

Замглавы ОП подчеркнул, что Богдан чувствовал себя в Офисе президента раскованно: "куда-то полетел, шампанское открыл и так далее".

Говоря о причинах увольнения экс-главы ОП, его бывший зам отметил: "Я считаю, он сам накалял обстановку. Это было больше его решение – уйти".

Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь. Читайте полную версию интервью

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента, ОПУ) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с "человеческими отношениями".

2 марта Андрей Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

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