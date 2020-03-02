Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Будет весело". Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что восстановил адвокатскую деятельность и приглашает к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Восстановление адвокатской деятельности Богдан прокомментировал словами: "Будет весело, держитесь"
Восстановление адвокатской деятельности Богдан прокомментировал словами: "Будет весело, держитесь"
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности. Соответствующий документ он опубликовал 2 марта в Facebook.

Богдан показал распечатку с сайта Национальной ассоциации адвокатов, где указано, что его право на занятие адвокатской деятельностью возобновлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

"Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь", – отметил он в подписи к документу.

В комментариях к посту Богдан также добавил, что приглашает к сотрудничеству и журналистов, но "только честных".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3565264666880810&id=100001919342118

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го. До этого он с мая был главой Администрации Президента.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана, и написал: "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь".

Теги: Украина, адвокат, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS