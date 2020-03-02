"Будет весело". Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что восстановил адвокатскую деятельность и приглашает к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности. Соответствующий документ он опубликовал 2 марта в Facebook.

Богдан показал распечатку с сайта Национальной ассоциации адвокатов, где указано, что его право на занятие адвокатской деятельностью возобновлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

"Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь", – отметил он в подписи к документу.

В комментариях к посту Богдан также добавил, что приглашает к сотрудничеству и журналистов, но "только честных".

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го. До этого он с мая был главой Администрации Президента.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана, и написал: "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь".