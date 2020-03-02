Бывший глава Офиса президента Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что после отдыха бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернется на должность в государственных органах, сообщает LIGA.net.

25 февраля бывший глава Офиса президента Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью. Об этом 2 марта обратило внимание издание LIGA.net.

Скриншот: erau.unba.org.ua

Один из руководителей фракции "Слуга народа" сказал изданию, что Богдан пока еще находится на отдыхе. Нардеп не исключил, что экс-глава ОПУ может занять "какую-то должность" в украинской власти.

Еще один из руководителей "Слуги народа" выступил за привлечение Богдана к местным выборам, которые состоятся осенью 2020 года.

"Я бы его назначил начальником штаба на местных выборах. Он нам отлично подойдет. Но пока непонятно, чем он вообще планирует заниматься", – сказал собеседник.

Он добавил, что Богдан пока команде президента "не горит", ведь надо "разобраться" с правительством.

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го. До этого он с мая был главой Администрации Президента.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана, и написал: "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь".