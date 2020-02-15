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Мостовая: Есть ли разница между Богданом и Ермаком? Первый – безудержный хам, второй обучен манерам и маневрам

Главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента было правильным, однако Зеленскому не стоило назначать на эту должность Андрея Ермака.

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Ермак (на фото) сменил Богдана на посту главы Офиса президента 11 февраля
Ермак (на фото) сменил Богдана на посту главы Офиса президента 11 февраля
Фото: EPA

Андрей Ермак, назначенный главой Офиса президента Украины, не обладает достаточным опытом в сфере государственного управления. Такое мнение высказала главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая в статье "Какая разница?", опубликованной 15 февраля.

"Правильным ли было решение об отставке Андрея Богдана? На мой взгляд, да. И не только потому, что Богдана стало слишком много, а потому что качества в том, что он построил, оказалось слишком мало. Правильным ли было назначение Андрея Ермака на пост руководителя президентского штаба по управлению страной, коим на самом деле при президенте Зеленском является ОПУ? На мой взгляд, нет", – отметила она.

По мнению Мостовой, ни Ермак, ни первый помощник президента Сергей Шефир "в условиях госуправления не обладают ни подобным опытом, ни умением".

"А значит, ожидать изменений качества работы власти, провода которой Зеленский безальтернативно замкнул на себе, не приходится", – считает журналистка.

Мостовая рассуждает, есть ли разница между Богданом и Ермаком: "Конечно, есть. Богдан – безудержный хам, Ермак обучен манерам и маневрам. Богдан неправдоподобно открыт и честен в своих заявлениях по причине абсолютного безразличия к общественному мнению. Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить. Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения. Ермак — очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей".

"Оба Андрея испытывают отвращение к правилам. Но если Богдан их ломал и крушил, то Ермак обтекал, стремясь не привлекать внимание к тихому слалому. Вся команда Зеленского стремится перенести в плоскость госуправления (включая Раду и Кабмин) бизнесовый принцип принятия решений. По их убеждению, чиновникам важен процесс, а им – результат", – заявила Мостовая.

Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана 11 февраля. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.

Теги: Зеркало недели, Юлия Мостовая, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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