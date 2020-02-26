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"Ни одной взятки". Богдан показал, сколько заработал в Офисе президента

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что из около 200 тыс. зарплаты, заработанной на этой должности, 113 тыс. решил перечислить на счет фонда "Таблеточки", который помогает онкобольным детям.

Богдан: Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве
Богдан: Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве
Фото: president.gov.ua

26 февраля бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook справку о доходах, в которой указано, что на этой должности он заработал около 200 тыс. грн.

"Для различных критиков моего финансового состояния: за время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", – написал Богдан.

В документе указано, что на должности главы ОПУ Богдан получал в районе 40 тыс. грн в месяц, только в декабре 2019 года – 50 тыс. грн. При этом деньги он фактически не получал и хранил их на счете Государственной казначейской службы.

Согласно второму обнародованному документу, Богдан решил перечислить на счет фонда "Таблеточки", который помогает онкобольным детям, около 113 тыс. грн. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3549207458486531&id=100001919342118

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан своей отставки не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана и написал: "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь".

Теги: Украина, зарплата, доходы, помощь, благотворительность, деньги, отставка, Владимир Зеленский, взятка, Таблеточки, увольнение, Андрей Богдан
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