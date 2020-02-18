Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Приехал на Сейшелы, а тут скукатища". Богдан пригласил в гости "девочек"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что находится на Сейшелах и "совсем изгоревался".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богдан: Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту
Богдан: Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту
Фото: Андрей Богдан / Facebook

18 февраля бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в Facebook заявил, что ему скучно на Сейшелах. 

"Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие", – написал он и обнародовал несколько снимков с островов. 

Через некоторое время после публикации поста Богдан обновил текст сообщения, отметив, что "в результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3519309214809689&id=100001919342118

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан своей отставки не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

14 февраля он разместил в Facebook юмористическую картинку в стилистике Дня святого Валентина, в подписи к которой сказано: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть". Украинские политики не удержались от комментариев. 

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана и написал: "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь".

Теги: отставка, остров, увольнение, отдых, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS