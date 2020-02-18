"Приехал на Сейшелы, а тут скукатища". Богдан пригласил в гости "девочек"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что находится на Сейшелах и "совсем изгоревался".

Богдан: Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту Фото: Андрей Богдан / Facebook

18 февраля бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в Facebook заявил, что ему скучно на Сейшелах.

"Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие", – написал он и обнародовал несколько снимков с островов.

Через некоторое время после публикации поста Богдан обновил текст сообщения, отметив, что "в результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие".

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан своей отставки не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

14 февраля он разместил в Facebook юмористическую картинку в стилистике Дня святого Валентина, в подписи к которой сказано: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть". Украинские политики не удержались от комментариев.

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана и написал: "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь".