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"Скучаю по вам, не сплю, не ем". Богдан опубликовал пляжное фото

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обнародовал фото, на котором позирует возле надписи "Сейшелы".

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Богдан: Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь
Богдан: Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь
Фото: Андрей Богдан / Facebook

17 февраля бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook фото, на котором он позирует в пляжной одежде.

"Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь", – написал Богдан.

На фото Богдан находится возле надписи "Сейшелы" на фоне океана.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3515118598562084&id=100001919342118

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. 

Теги: Украина, фото, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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