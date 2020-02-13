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На кондитерской Бродского в Киеве повесили табличку: "Андрею Богдану вход воспрещен"

Персонал киевского кафе-кондитерской "Калина", которое принадлежит украинскому бизнесмену Михаилу Бродскому, рассказал, что собственник назвал нежелательным гостем его заведения бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана.

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Президент уволил Богдана 11 февраля
Президент уволил Богдана 11 февраля
Фото: ЕРА

Сегодня на двери столичного кафе-кондитерской "Калина", которое принадлежит украинскому бизнесмену Михаилу Бродскому, повесили объявление: "Андрею Богдану вход воспрещен". На это обратило внимание издание "Страна"

Персонал кафе рассказал, что объявление на двери появилось по указанию самого Бродского. Он пояснил, что экс-глава Офиса президента является нежелательным гостем в его заведении.

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Фото: strana.ua

В декабре 2019 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Бродский сказал, что знает Богдана "очень много лет", но они не общаются, с тех пор как Богдан был адвокатом у бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

"Я их всех знаю, и Богдана знаю, знаю его внутреннюю суть… Он парень своеобразный. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе [президенту Украины Владимиру] Зеленскому надо будет его терять", – заявил тогда Бродский.

11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил вместо него своего помощника Андрея Ермака.

Теги: Михаил Бродский, кафе, Андрей Богдан
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