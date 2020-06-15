Избрание меры пресечения Порошенко. СМИ назвали дату

10 июня Офис генпрокурора сообщил, что будет ходатайствовать об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении в издании явно преступного приказа. По информации "Українських новин", Печерский суд Киева рассмотрит ходатайство 18 июня.

У следователей есть претензии к действиям Порошенко на посту президента Фото: depositphotos.com

Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит вопрос избрания меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом агентству "Українські новини" сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник не уточнил, какую меру пресечения просят прокуроры. Он сказал, что правоохранительные органы будут учитывать действия Порошенко и, возможно, изменят предварительное намерение об избрании меры пресечения.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности".

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой.

Она заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде о взятии Порошенко под стражу.

Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы военной разведки издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.