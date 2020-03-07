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"Если фактов у следствия нет, их не высосешь из пальца". Чумак заявил, что подозрения ГБР в отношении Порошенко необоснованны

Руководство Офиса генпрокурора не могло подписать представленные Государственным бюро расследований подозрения в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, что они необоснованны.

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Чумак: Если ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таким признает, ты отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности
Чумак: Если ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таким признает, ты отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности
Фото: Alexandr Senko / Facebook

И.о. генерального прокурора Виктор Чумак в интервью изданию "Главком", опубликованном 6 марта, заявил, что руководство Офиса генпрокурора не могло подписать подозрения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, потому что они были необоснованными.

"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение – это не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таким признает, ты также отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", – заявил Чумак в ответ на предположение журналиста, что руководство Офиса генпрокурора отправили в отставку из-за затягивания дел Порошенко.

И.о. генпрокурор подчеркнул, что исправлять в подозрениях было нечего.

"Если фактов у следствия и в подозрениях нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", – сказал он.

Чумак напомнил, что в годы президентства Порошенко был "жестким его оппонентом".

"Но, будучи заместителем генпрокурора, я не сказал ни слова о его преступлениях, потому что это было бы воспринято как обвинение со стороны должностного лица. Вот завтра мне, как и.о., принесут подозрение Порошенко – и что делать? Скажут: Чумак не подписывает подозрение Порошенко, потому что тот ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", – сказал и.о. генпрокурора.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 народных депутата. Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивание хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться". После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Накануне отставки президент Украины Владимир Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.

После отставки Рябошапки, по данным СМИ, в отставку подал и его первый заместитель Виталий Касько. Информация и о Рябошапке, и о Касько уже исчезла с сайта Офиса генпрокурора. И.о. главы ведомства до назначения нового руководителя стал Чумак. На своих должностях, судя по информации на сайте ведомства, остаются замгенпрокурора Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов и заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Теги: Петр Порошенко, Виктор Чумак, подозрение, Офис генпрокурора, ГБР
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