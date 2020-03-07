Адвокат Порошенко заявил, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского производство о клевете

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского за клевету в адрес экс-президента.
"Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", – написал Головань на своей странице в Facebook.
Адвокат обнародовал копию извлечения из Единого реестра досудебных решений, в котором говорится, что уголовное производство заведено по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.
Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.
По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.