Адвокат Порошенко заявил, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского производство о клевете

Украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского за клевету в адрес экс-президента.

"Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", – написал Головань на своей странице в Facebook.

Адвокат обнародовал копию извлечения из Единого реестра досудебных решений, в котором говорится, что уголовное производство заведено по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.