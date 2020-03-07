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Адвокат Порошенко заявил, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского производство о клевете

Украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

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Офис генпрокурора завел дело на Дубинского
Офис генпрокурора завел дело на Дубинского
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского за клевету в адрес экс-президента.

"Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", – написал Головань на своей странице в Facebook.

Адвокат обнародовал копию извлечения из Единого реестра досудебных решений, в котором говорится, что уголовное производство заведено по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/4190821447610321

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, клевета, расследование, обвинение, Александр Дубинский, уголовное производство, Игорь Головань, Офис генпрокурора
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