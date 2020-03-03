МВД получило данные о незаконной слежке за американскими чиновниками в Украине. Дубинский обвинял в этом СМИ, финансируемые Госдепом и Соросом

В сообщении пресс-службы МВД Украины говорится, что материалы о возможной незаконной слежке за американскими чиновниками в Украине передал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. В январе этого года нардеп обвинял в незаконной слежке за гражданами Украины и США "ряд СМИ, которые финансируются из бюджета США, Госдепа и фонда Джорджа Сороса".

Министерство внутренних дел Украины получило материалы "о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США". Об этом 3 марта сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Материалы министру Арсену Авакову передал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Национальная полиция Украины будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов", – говорится в заявлении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются через средства связи или компьютер).

"МВД будет действовать исключительно в правовом поле совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая важность этой темы для украинско-американских отношений", – заверил Аваков.

Никаких деталей о возможных фактах слежки в сообщении не приводится.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" сказал, что не знает, о слежении за какими должностными лицами идет речь. Издание отмечает, что в январе 2020 года нардеп Дубинский на брифинге заявил, что "ряд СМИ, которые финансируются из бюджета США, Госдепа и фонда [американского бизнесмена и филантропа Джорджа] Сороса используются для слежки за гражданами Украины и США".

Дубинский утверждал, что слежка велась за генпрокурором США Уильямом Барром, госсекретарем США Майком Помпео, некоторыми сенаторами и конгрессменами. Дубинский также писал в Telegram, что его допрашивали в качестве свидетеля в производстве о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Уголовное производство о возможной слежке за Йованович украинская полиция открыла 17 января текущего года. Связаны ли эти два уголовных производства и каким образом, на данный момент неизвестно.