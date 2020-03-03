Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

МВД получило данные о незаконной слежке за американскими чиновниками в Украине. Дубинский обвинял в этом СМИ, финансируемые Госдепом и Соросом

В сообщении пресс-службы МВД Украины говорится, что материалы о возможной незаконной слежке за американскими чиновниками в Украине передал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. В январе этого года нардеп обвинял в незаконной слежке за гражданами Украины и США "ряд СМИ, которые финансируются из бюджета США, Госдепа и фонда Джорджа Сороса".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков заявил, что полиция Украины намерена сотрудничать с правоохранительными органами США
Аваков заявил, что полиция Украины намерена сотрудничать с правоохранительными органами США
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины получило материалы "о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США". Об этом 3 марта сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Материалы министру Арсену Авакову передал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Национальная полиция Украины будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов", – говорится в заявлении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются через средства связи или компьютер).

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/2824688097617863

"МВД будет действовать исключительно в правовом поле совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая важность этой темы для украинско-американских отношений", – заверил Аваков.

Никаких деталей о возможных фактах слежки в сообщении не приводится.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" сказал, что не знает, о слежении за какими должностными лицами идет речь. Издание отмечает, что в январе 2020 года нардеп Дубинский на брифинге заявил, что "ряд СМИ, которые финансируются из бюджета США, Госдепа и фонда [американского бизнесмена и филантропа Джорджа] Сороса используются для слежки за гражданами Украины и США".

Дубинский утверждал, что слежка велась за генпрокурором США Уильямом Барром, госсекретарем США Майком Помпео, некоторыми сенаторами и конгрессменами. Дубинский также писал в Telegram, что его допрашивали в качестве свидетеля в производстве о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Уголовное производство о возможной слежке за Йованович украинская полиция открыла 17 января текущего года. Связаны ли эти два уголовных производства и каким образом, на данный момент неизвестно.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Артем Шевченко, полиция Украины, Национальная полиция, Мари Йованович, Александр Дубинский, Майк Помпео, слежка, Уильям Барр, конгрессмены
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Осборна рассказала, кому достанется наследство рок-музыканта
Жена Осборна рассказала, кому достанется наследство рок-музыканта
  "Усатый фанк". Вышел трейлер фильма об украинской эстраде 1970-х годов. Видео
  "Усатый фанк". Вышел трейлер фильма об украинской эстраде 1970-х годов. Видео
Назван актерский состав ремейка "Сплетницы"
Назван актерский состав ремейка "Сплетницы"
Панайотов прокомментировал выбор представителя России на "Евровидение 2020"
Панайотов прокомментировал выбор представителя России на "Евровидение 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS