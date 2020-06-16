Зеленский работает из Офиса президента, он чувствует себя абсолютно здоровым – пресс-секретарь

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. 12 июня коронавирус подтвердили у первой леди Елены Зеленской, а 16 июня стало известно о ее госпитализации.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой, ему ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила "BBC News Україна" его пресс-секретарь Юлия Мендель.

В случае необходимости Зеленский будет работать из дома, но пока такой необходимости нет, сказала она.

По словам пресс-секретаря, некоторые функции глава государства может выполнять только из Офиса президента. Например, вести переговоры с лидерами других государств или решать вопросы, требующие специальной связи.

"Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену", – отметила Мендель.

Пресс-секретарь президента сказала, что сейчас прорабатываются "различные варианты помощи" на случай, если президент заразится коронавирусом.

"Рассматриваются различные варианты помощи, если у президента Украины вдруг будет положительный результат. Будем действовать по тем механизмам, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению", – сказала Мендель.

По ее словам, тестирование на коронавирус регулярно проходят и сотрудники Офиса президента.

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Но 16 июня Офис президента сообщил о госпитализации Зеленской – у нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.