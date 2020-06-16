Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский работает из Офиса президента, он чувствует себя абсолютно здоровым – пресс-секретарь

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. 12 июня коронавирус подтвердили у первой леди Елены Зеленской, а 16 июня стало известно о ее госпитализации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский продолжает работать из Офиса президента
Зеленский продолжает работать из Офиса президента
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой, ему ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила "BBC News Україна" его пресс-секретарь Юлия Мендель.

В случае необходимости Зеленский будет работать из дома, но пока такой необходимости нет, сказала она.

По словам пресс-секретаря, некоторые функции глава государства может выполнять только из Офиса президента. Например, вести переговоры с лидерами других государств или решать вопросы, требующие специальной связи.

"Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену", – отметила Мендель.

Пресс-секретарь президента сказала, что сейчас прорабатываются "различные варианты помощи" на случай, если президент заразится коронавирусом. 

"Рассматриваются различные варианты помощи, если у президента Украины вдруг будет положительный результат. Будем действовать по тем механизмам, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению", – сказала Мендель.

По ее словам, тестирование на коронавирус регулярно проходят и сотрудники Офиса президента. 

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Но 16 июня Офис президента сообщил о госпитализации Зеленской – у нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию. 

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Юлия Мендель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера
В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS