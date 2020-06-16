У Порошенко умер отец, у Зеленского госпитализирована жена. Сомневаюсь, что Facebook не разорвет от злых комментов. Надеюсь на толерантность

Тяжелый вторник для шестого президента Украины Владимира Александровича Зеленского и пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.

Я желаю им сил, терпения, мужества.

P.S. У Петра Алексеевича умер отец. Искренне соболезную Петру Алексеевичу, я терял отца... Это огромное горе.

У Владимира Александровича госпитализирована жена с двухсторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Скорейшего выздоровления Елене.

Сомневаюсь, что ленту Facebook не разорвет от гадких, злых, вонючих комментов бездельников. Но надеюсь на толерантность.

Срите лучше на McDonald’s.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора