У Порошенко умер отец, у Зеленского госпитализирована жена. Сомневаюсь, что Facebook не разорвет от злых комментов. Надеюсь на толерантность

Харьковский бизнесмен.
Тяжелый вторник для шестого президента Украины Владимира Александровича Зеленского и пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Я желаю им сил, терпения, мужества.
P.S. У Петра Алексеевича умер отец. Искренне соболезную Петру Алексеевичу, я терял отца... Это огромное горе.
У Владимира Александровича госпитализирована жена с двухсторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Скорейшего выздоровления Елене.
Сомневаюсь, что ленту Facebook не разорвет от гадких, злых, вонючих комментов бездельников. Но надеюсь на толерантность.
Срите лучше на McDonald’s.
Источник: Sapronov Yuri / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора