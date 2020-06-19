Главврач Александровской больницы заявила, что медики отличают больных с коронавирусом еще до получения результатов теста

Отделение реанимации Александровской инфекционной больницы в Киеве переполнено, сообщила главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко. Уменьшение количества смертей пока не наблюдается.

Увеличилась нагрузка на киевские больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом. Об этом сегодня в комментарии программы "Сніданок "1+1" сообщила главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко.

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", – сказала Антоненко.

По ее словам, клическая картина коронавируса типичная и врачи уже отличают ее даже до поступления результатов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких", – отметила главврач.

Отвечая на вопрос журналиста об эффективности лечения коронавирусных больных дексаметазоном (что недавно выяснили британские медики), Антоненко сказала, что этот препарат используют и украинские врачи.

"Он действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы... Но он никак образом не влияет на вирус", – подчеркнула главврач.

Она добавила, что в последнее время в протокол лечения коронавирусных больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют образованию тромбов.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.