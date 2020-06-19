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Опрос: Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно во время карантина

37% украинцев выходили из дому по несколько раз в день во время карантина, говорится в опросе Киевского международного института социологии.

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Карантин в Украине ввели 12 марта, а с 11 мая ограничения начали смягчать
Карантин в Украине ввели 12 марта, а с 11 мая ограничения начали смягчать
Фото: EPA

Почти 60% украинцев выходили из дому хотя бы раз в день во время карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 18 июня.

Согласно опросу, 37% украинцев выходили несколько раз в день, 22% – раз в день. По данным КМИС, 21% украинцев выходили более одного раза в неделю, 9% – раз в неделю и 10% опрошенных вообще не выходили из дома в течение недели.

Среди тех, кто вообще не выходил из дому, женщин почти в два раза больше чем мужчин – 12,6% против 7,1% соответственно. Один раз в неделю выходили 12,5% женщин и 5,4% мужчин, несколько раз – 24,5% женщин и 16,8% мужчин. Ежедневно из дому выходили одинаковое количество и мужчин и женщин – 21,8%, по несколько раз за день – 27,7% женщин и 48,2% мужчин.

По возрасту чаще всего на улице бывали люди от 30 до 44 лет – они составляют более 46% тех, кто выходил из дому по несколько раз на день. Реже всех на улице появлялись украинцы в возрасте от 60 лет – именно эта категория чаще всего вообще не выходила из дому.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

С 24 мая по 4 июня 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4 % – для показателей, близких к 10%.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Теги: Украина, соцопрос, карантин, КМИС, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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