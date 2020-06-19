За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 161 медика – Степанов

Всего за весь период пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2570 детей и 5877 медработников, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: Было проведено около 20 тыс. тестирований Фото: Максим Степанов / Facebook

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 64 детей и 161 медработника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего за весь период пандемии заболели 2570 детей и 5877 медработников, отметил он.

За сутки было госпитализировано 182 человека.

Больше всего заболевших было выявлено во Львовской (141) и Ровенской (121) областях, Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.

За указанный период было проведено 19 365 тестрирований, из них 11 465 методом полимеразной цепной реакции и 7900 ИФА-тестов.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.