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"Четкий тренд к росту". В Минздраве Украины прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Резкий рост числа украинцев с коронавирусной инфекцией замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко связал со смягчением в Украине карантинных ограничений.

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В Украине от COVID-19 скончалось 966 человек
В Украине от COVID-19 скончалось 966 человек
Фото: ЕРА

Зафиксированные за последние сутки в Украине более 800 новых случаев коронавирусной инфекции являются четким показателем роста заболеваемости. Об этом 18 июня в эфире телеканала "1+1" заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Когда в первый день регистрировалось 600 случаев, мы говорили, что мы разбираем очереди, которые создали в городах-миллионниках, чтобы протестировать. Я акцентировал внимание, что нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту", – сказал он.

Замминистра отметил, что увеличение числа подтвержденных случаев связано "с отсутствием жестких карантинных ограничений".

Ляшко объяснил, что меры предосторожности, в частности, не соблюдается на транспорте, где, вопреки договоренностям, на маршруты в час пик не выходит весь подвижной состав. Это позволило бы пассажирам ездить только на сидячих местах.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (во Львовской области – 3398). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились. За последние трое суток число больных увеличивалось на 666, 758 и 829 случаев.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

Теги: транспорт, эпидемия, карантин, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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