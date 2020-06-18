От COVID-19 умер начальник госпиталя во Львове

Начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Гайда родился в 1961 году Фото: vmkczr.lviv.ua

Из-за коронавирусной инфекции скончался начальник военно-медицинского клинического центра (госпиталя) Западного региона Иван Гайда. Об этом 18 июня сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Только что стало известно, что от осложнений в связи с COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", – написал он.

В командовании медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнили, что Гайда был полковником медицинской службы.

Сегодня медсилы ВСУ сообщили о 18 выявленных в армии за сутки случаях COVID-19. На 10.00 коронавирусной инфекцией болело 148 военнослужащих.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (во Львовской области – 3398). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.