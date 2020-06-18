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От COVID-19 умер начальник госпиталя во Львове

Начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Гайда родился в 1961 году
Гайда родился в 1961 году
Фото: vmkczr.lviv.ua

Из-за коронавирусной инфекции скончался начальник военно-медицинского клинического центра (госпиталя) Западного региона Иван Гайда. Об этом 18 июня сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Только что стало известно, что от осложнений в связи с COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3197622430277290

В командовании медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнили, что Гайда был полковником медицинской службы.

Сегодня медсилы ВСУ сообщили о 18 выявленных в армии за сутки случаях COVID-19. На 10.00 коронавирусной инфекцией болело 148 военнослужащих.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (во Львовской области – 3398). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.

Теги: Львов, медицина, военные, Андрей Садовый, жертвы, госпиталь, инфекция, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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