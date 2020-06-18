Рада разрешила направить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство дорог

Авторы законопроекта, который сегодня поддержала Верховная Рада, считают, что улучшение транспортного сообщения повлияет на своевременность оказания медицинской помощи населению и повысит возможности для увеличения количества тестирований на коронавирус.

На заседании 18 июня Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые касаются целевого использования средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий законопроект №3509 поддержал 331 народный депутат при минимально необходимых 226.

Парламентарии добавили к направлениям использования денег, заложенных в фонд, строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения, а также покупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что улучшение транспортного сообщения повлияет на своевременность оказания медицинской помощи населению и повысит возможности для увеличения количества тестирований на коронавирус.

Авторы законопроекта считают, что закон "будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов", позволит создать около 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Создание фонда предусмотрено законом о государственном бюджете на 2020 год, объем фонда – 64,7 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

По данным Министерства финансов на 15 июня, из созданного фонда уже потратили 36,1 млрд грн.