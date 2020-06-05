Рада планирует разрешить направить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

По мнению авторов законопроекта, возможность направлять деньги из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на строительство дорог будет способствовать созданию новых рабочих мест в Украине.

На заседании 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3509 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За законопроект проголосовало 274 народных депутата при минимально необходимых 226.

Парламентарии предложили добавить к направлениям использования денег, заложенных в фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения.

"Такие изменения расширяют направления использования стабилизационного фонда, а приоритетность выделения этих средств по направлением будет определять только правительство", – сказал во время представления законопроекта народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Александр Трухин.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что улучшение транспортного сообщения повлияет на своевременность оказания медицинской помощи населению и повысит возможности для увеличения количества тестирований на коронавирус.

"Проект закона будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах", – считают авторы законопроекта.

Создание фонда предусмотрено законом о государственном бюджета на 2020 год, объем фонда – 64,7 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

По данным Министерства финансов на 1 июня, из созданного фонда уже потратили 27 млрд грн.