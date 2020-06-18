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Митрополит ПЦУ Симеон инфицировался коронавирусом

Митрополит Винницкий и Барский Симеон проходит курс лечения в больнице под присмотром врачей, сообщает пресс-служба Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины.

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Митрополит Симеон перешел в ПЦУ из УПЦ МП
Митрополит Симеон перешел в ПЦУ из УПЦ МП
Фото: orthodox.vinnica.ua

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) инфицировался коронавирусом. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины.

COVID-19 у священнослужителя обнаружили во время планового лечения хронической болезни. На данный момент он проходит курс лечения в больнице под присмотром винницких врачей.

Лица, контактировавшие с митрополитом, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора уже сдали тесты на коронавирус, а в храме проведена дезинфекция.

Также в епархии призвали прихожан быть осторожными и придерживаться карантинных ограничений.

Митрополит Симеон перешел в Православную церковь Украины из Украинской православной церкви Московского патриархата. Он имеет постоянное место в Священном синоде ПЦУ.

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Теги: Украина, Винница, церковь, карантин, митрополит Симеон, ПЦУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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