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В Украине зафиксирован новый антирекорд – 829 новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили еще у 829 человек, 23 человека умерли, 504 выздоровели, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в стране тоже был зафиксирован антирекорд – 758 новых случаев. Рост показателей наблюдается в Украине уже несколько дней.

За указанный период умерли 23 человека, выздоровели 504.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

  • Винницкая область – 1563;
  • Волынская область – 1610;
  • Днепропетровская область – 1021;
  • Донецкая область – 349;
  • Житомирская область – 1154;
  • Закарпатская область – 1882;
  • Запорожская область – 541;
  • Ивано-Франковская область – 1893;
  • Киев – 4084;
  • Киевская область – 2119;
  • Кировоградская область – 604;
  • Луганская область – 68;
  • Львовская область – 3398;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 1188;
  • Полтавская область – 287;
  • Ровенская область – 2572;
  • Сумская область – 236;
  • Тернопольская область – 1542;
  • Харьковская область – 1707;
  • Херсонская область – 184;
  • Хмельницкая область – 587;
  • Черкасская область – 568;
  • Черновицкая область – 4135;
  • Черниговская область – 448.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 349 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 448 958 человек, выздоровели 4 073 924.

Теги: Украина, антирекорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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