В Украине зафиксирован новый антирекорд – 829 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне в стране тоже был зафиксирован антирекорд – 758 новых случаев. Рост показателей наблюдается в Украине уже несколько дней.
За указанный период умерли 23 человека, выздоровели 504.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 349 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 448 958 человек, выздоровели 4 073 924.