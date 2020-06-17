В Дании уничтожат 11 тыс. норок из-за вспышки коронавируса на ферме

На одной из норковых ферм в Северной Ютландии произошло массовое заболевание животных коронавирусной инфекцией. Власти Дании приняли решение уничтожить все поголовье.

Все поголовье норок на одной из ферм датского региона Северная Ютландия подлежит уничтожению из-за вспышки коронавируса. Об этом 17 июня сообщила Администрация по вопросам ветеринарии и продовольствия Дании.

Подозрение на заболевание животных появилось на выходных, когда коронавирусная инфекция была диагностирована у человека, связанного с фермой. У 34 норок тесты выявили коронавирус. Доступ к предприятию был ограничен.

Решение об убийстве всех норок принято после консультаций с властями Нидерландов, где начиная с 6 июня пришлось умертвить все поголовье на 10 фермах.

По данным агентства Reuters, в Дании уничтожат около 11 тыс. животных.

Ассоциация производителей норок Дании сообщила на своем сайте, что по всей вероятности, сотрудник или владелец занес коронавирус на ферму.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.